Conoce aquí cómo ver en vivo a Atlético Goianiense vs Nacional por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Atlético Goianiense vs Nacional | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la Copa Sudamericana

Atlético Goianiense se enfrenta a Nacional de Uruguay por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Recordemos que los brasileños se quedaron con la ida por la cuenta mínima, con gol de Luiz Fernando al minuto 23, en un partido donde dominó Nacional con un 70% de posesión del balón.

Nacional viene de golear por tres goles a cero a Rentistas en la Primera División Uruguaya, dónde se jugó la segunda fecha del campeonato de clausura. Con un gol temprano de José Luis Rodríguez al minuto 2, más tarde marcaría Ignacio Ramírez al minuto 41, para cerrar con un gol de Luis Suarez, la incorporación estrella del equipo uruguayo.

Por otro lado, Atlético Goianiense viene de ganarle por dos goles a uno al Bragantino en la Serie A de Brasil. Los goles vinieron por parte de Marlon Freitas al minuto 52’ del juego, más tarde Diego Churín pondría el dos a cero, para que Luan Candido finalizara el marcador con el 2-1.

Es importante destacar que Goianiense se encuentra en penultimo lugar de la Serie A de Brasil, mientras que en Uruguay llevan tan solo dos fechas, por lo que es muy temprano hablar de posicionamiento en la tabla de la Primera División.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Atlético Goianiense vs Nacional la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Atlético Goianiense vs Nacional se jugará este martes 9 de agosto a las 18:15 horas de Chile en el Estádio do Governo do Estado de Goiás (Serra Dourada), en Brasil.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Atlético Goianiense vs Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Atlético Goianiense vs Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.