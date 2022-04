Barcelona vs. Rayo Vallecano: Fecha, hora y canal para ver EN VIVO el partido por la fecha 34 de la Liga de España 2021/2022

Barcelona juega ante el Rayo Vallecano en el estadio Camp Nou por la jornada 34 de La Liga de España 2021/2022. El equipo de Xavi Hernández fue eliminado en cuartos de final de la Europa League ante el Frankfurt en casa tras perder 3-2 y luego cayó también de local por 1-0 ante el Cádiz por la Primera División.

Este jueves el equipo se recuperó con un triunfo 1-0 en su visita a la Real Sociedad. El entrenador quedó contento con el resultado, pero no conforme con lo que se vio en el complemento: "Hoy no es para sacar pecho, es una evidencia. El juego no es el correcto en la segunda parte, pero son tres puntos de oro", expresó.

De esta manera, el elenco blaugrana quedó prácticamente sin la opción de levantar un título, ya que en la Liga de España tiene 63 puntos, a 15 del Real Madrid, con un partido menos, pero ya con sólo cinco jornadas por disputar.

El equipo de Vallecas también registra un partido menos con 37, a siete del antepenúltimo Granada, por lo que sumar ante el Barca, podría ser casi certificar la permanencia en la Primera División.

Fecha y hora: Barcelona vs Rayo Vallecano por la fecha 34 de La Liga de España 2021/2022

El partido se jugará el domingo 24 de abril a las 15:00 de Chile Continental.

TV: Qué canal transmite Barcelona vs Rayo Vallecano por la jornada 34 de la Liga de España 2021/2022

El encuentro será emitido por DirecTV en sus señales 1610 (HD) y 610 (SD)

Streaming: Cómo puedo ver online a Barcelona vs Rayo Vallecano por la Liga de España 2021/2022

El compromiso se podrá ver ONLINE vía DirecTV GO.