Horas claves se viven en Europa y uno de los nuestros no queda ajeno a aquello. Ben Brereton vive momentos especiales en lo que respecta a su futuro.

Y una de las últimas informaciones que provienen desde el Reino Unido señalan que por el momento, el atacante de La Roja se estaría quedando en su actual club, el Blackburn Rovers.

Eso es lo que consigna The Sun quienes señalan que Brereton Díaz no se movería de su actual equipo en la Championship League debido a que el club The Riversiders habría rechazado la última oferta por el goleador.

Según se detalla en el informativo, el club del chileno rechazó la oferta del Fulham por 10 millones de libras esterlinas, porque ellos esperaban la suma de 15 millones de la moneda británica.

Brereton seguiría en el Blackburn (Gettyimages)

Hasta ahora, se desconoce si habrá una contraoferta cuando pocas horas restan para que se cierre el libro de pases en aquel país. Por el momento, Ben seguirá en el Blackburn.

Situación que no incomoda, ya que el propio jugador ha señalado que uno de sus objetivos en la presente temporada es poder lograr el ascenso a la Premier League. Este miércoles, el Blackburn derrotó como visita al Blackpool por la cuenta mínima, con gol de Brereton.