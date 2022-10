Borussia Dortmund vs Manchester City por la quinta fecha de la Champions: ¿Cuándo juegan?

Llega la penúltima fecha de la UEFA Champions League, instancia en donde los equipos se juegan sus últimas cartas en esta fase de grupos. Un equipo que está a punto de clasificar es el Borussia Dortmund, y deberá recibir en esta fecha 5 al Manchester City, equipo que ya está en los octavos de final.

Los alemanes necesitan un triunfo para estar en la ronda de los 16 mejores, aunque en caso de no sumar los tres puntos, les bastaría que en el duelo entre Sevilla y Copenhague no existiese un ganador. Además este partido estará marcado por el regreso del goleador del City, Erling Haaland, al Signal Iduna Park, estadio de su ex equipo en Alemania.

¿Cuándo juega Borussia Dortmund vs Manchester City?

El partido se disputará el martes 25 de octubre a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Signal Iduna Park de Dortmund.

¿Dónde ver en vivo la Champions League?

El encuentro no será transmitido por TV, pero podrá ser visto por streaming a través de STAR+.

¿Cómo vienen?

Ambos llegan tras obtener buenas victorias en los partidos de sus respectivas ligas este fin de semana. Por un lado, el local Borussia Dortmund goleó 5-0 al Stuttgart en su cancha, con goles de Moukoko, Reyna, Süle y un doblete de Jude Bellingham. El equipo que dirige Edin Terzic es cuarto de la Bundesliga, a cuatro puntos del líder Unión Berlín.

Por otra parte, Manchester City dejó los tres puntos en casa en su encuentro con Brighton, válido por la fecha 13 de la Premier League. Con doblete de Haaland y un golazo de Kevin de Bruyne, el City ganó 3-1 a las Gaviotas, y es escolta del Arsenal a solo dos puntos ya que los Gunners igualaron 1-1 ante el Southampton.

Revisa el compacto del triunfo del City ante el Brighton por la Premier League: