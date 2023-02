El mercado de transferencias sigue haciendo noticias alrededor del mundo y desde Brasil parecen llegar importantes noticias sobre el posible nuevo destino de uno compatriota, quien tendría todo listo para poder cambiar de aires en el fútbol brasileño

Se trata del defensor chileno, Benjamín Kuscevic, quien milita en el Palmeiras y que ante los pocos minutos que le ha dado su entrenador, Abel Ferreira en estas últimas temporadas, el jugador habría decidido emprender un nuevo rumbo y al parecer, tiene todo acordado con un nuevo club de Brasil para poder continuar su carrera.

Se trata del Coritiba de la primera división del fútbol brasileño, equipo que se la jugó por la opción del ex zaguero de la Universidad Católica y que según informó el medio Globo Esporte, estaría todo ok para que Kuscevic parta a dicho club a préstamo por una temporada.

El Seleccionado Nacional a pesar de ser bien catalogado por su estratega, no aguantó el no tener protagonismo y pidió a la directiva del ‘Verdao’ el poder partir, algo que desde el Palmeiras no le negaron.

Kuscevic va en busca de más minutos | Foto: Palmeiras Flickr

En las próximas horas la llegada de Benjamín Kuscevic al Coritiba debería ser oficializada, en donde el zaguero esperará poder obtener la regularidad que tanto anhela en su nuevo club y poder demostrar sus grandes cualidades, las cuales lo llevaron a firmar por uno de los clubes más importantes de Brasil como el Palmeiras.