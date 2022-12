Edson Arantes do Nascimento, el gran Pelé, falleció a la edad de 82 años, luego de una dura lucha contra el cáncer. El legado del Rey es invaluable a nivel mundial con todo lo que realizó jugando por la Selección de Brasil y el Santos. Uno de los que compartió con él, en varias ocasiones, fue Carlos Caszely.

El Chino lo enfrentó varias veces y, además, fuera de la cancha también tuvo la posibilidad de estar en varios momentos junto a la leyenda del fútbol, que perdió la vida hace algunas horas en Brasil a raíz de una larga enfermerdad.

En diálogo con Bolavip, Caszely hizo sentir su pesar sobre lo que a él le ha tocado vivir en forma personal y también como le llega esta pésima noticia.

"Sí ,la verdad es que lo supe hace unos minutos. Voy a decir algo que a lo mejor no se puede decir, qué año más de mierd... (sic) me ha tocado vivir. Ahora, que murió el Rey, la verdad que el sentimiento es bastante grande. No fui amigo amigo de él, pero sí conocido", dijo.

El mundo entero despide a Pelé tras su fallecimiento (Getty)

Caszely, quien también estuvo ligado a los medios de comunicación, tiene varias historias para contar y develó en Bolavip algunas que tuvo con O'Rei.

"Tuvimos muchas oportunidades de compartir un café, compartir una mesa o en algún programa de televisión como cuando estuvimos en Miami en un Mundial. Es un tipo increíble, sencillo, extraordinario y por eso duele tanto la partida del más grande de la historia", sentenció.