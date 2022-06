La Selección Ecuatoriana respira tranquila con el fallo que emitió durante esta jornada la FIFA, en donde no acogió la demanda que interpusó la Selección Chilena por la nacionalidad de Byron Castillo y podrá asistir al Mundial de Qatar 2022

"Chile no te vistas, que no vas": La prensa ecuatoriana festeja y enrostra a La Roja el fallo expuesto por la FIFA por el caso de Byron Castillo

En esta jornada pareciera que la guerra civil que existe entre Chile y Ecuador por el caso de Byron Castillo tuvo su primer final, el cual no fue nada positivo para La Roja, con su aspiración de que la FIFA pudiera sancionar a Ecuador y la restará del Mundial de Qatar por la dudosa nacionalidad del defensor del Barcelona de Guayaquil.

El máximo ente del futbol señaló en su fallo “la Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la FEF se declara cerrado mediante la presente", indicó en su escrito el cual fue firmado por Anin Yeobah, el vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Ante esto, la prensa ecuatoriana no dudo en salir a relucir el resultado que dio el veredicto señalado y festejó la confirmación de que la ‘Tri’ pueda asistir oficialmente al Mundial de Qatar 2022

"FIFA resuelve a favor de Byron Castillo. La organización ratificó el accionar de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), lo que implica que el jugador no falsificó documentos", señaló el periódico El Comercio.

Ecuador irá al Mundial | Foto: Guillermo Salazar

Por otra parte, El Canal del Fútbol de dicho país tituló “fin de la novela: Chile no va al Mundial” y posterior a aquello, en su cuenta de Twitter subió un video con Byron Castillo bailando acompañado del siguiente escrito “¡Nos vamos pa’ Catar!.... Chile no te vistas que no vas”.

El Mercurio no se quedó atrás de esta ola de mensajes y señaló en su sitio "tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió desestimar todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Además, cerrará el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF".

Finalmente, el Expreso fue más cauto con el caso del jugador y rotuló: "La FIFA desestima la denuncia de Chile por Byron Castillo y Ecuador jugará el Mundial de Qatar 2022".