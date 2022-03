La histórica futbolista de la selección chilena fue titular en el triunfo 3-1 del Lyon ante la Juventus por los cuartos de final vuelta de la UEFA Champions League. Ahora se enfrentará a su ex equipo, el Paris Saint Germain en semifinales.

Christiane Endler no pudo estar en el partido de ida del Lyon ante la Juventus que se jugó en Italia. La Vecchia Signora sorprendió con un triunfo 2-1. La arquera chilena también dio una gran sorpresa, ya que tras ser operada del menisco de la rodilla derecha volvió a realizar fútbol en la quinta semana de recuperación, fue citada y titular en el partido de vuelta que finalizó en triunfo 3-1 del club francés que se clasificó a semifinales de la Champions League con un global de 4-3.

La leyenda del fútbol chileno rápidamente mostró sus condiciones anticipando en el minuto 12 a Cristiana Girelli que buscaba el cabezazo en el área. La Juve buscaba el tanto para encaminar una clasificación en el minuto 22; Bárbara Bonansea cedió para Lina Hurtig que en el área mano a mano ante Endler definía, pero Selma Bacha se cruzó de gran manera para interceptar el remate.

Ada Hegerberg en el minuto 33 marcó de cabeza. La delantera noruega recibió un centro desde la izquierda y apareció en el segundo palo para marcar el 1-0. La fórmula se repitió a los 35', con un cabezazo de Melvine Malard que fue asistida con un envío desde la derecha y por la izquiera conectó el 2-0.

En el complemento, la visita prácticamente no remató al arco de Endler. Lyon hizo valer su favoritismo y el control del juego hasta que llegó al 3-0. Golazo de Macario que controló un centro bajo desde la derecha de forma orientada, en ese movimiento se sacó a la defensora rival y definió para ir cerrando la llave a los 73'.

La Juventus que no era candidata en esta llave, pese a que no hacía un gran segundo tiempo en cuanto a aproximaciones al arco de Tiane, mostró un gran corazón durante toda la llave y luchó hasta el final, al punto que encontró el descuento con un cabezazo de Andrea Stašková a los 83' luego de un corner desde la derecha. La golera chilena un poco tapada por la gran cantidad de futbolistas en el área no pudo reaccionar ante el remate de la atacante checa.

Christiane Endler ahora enfrentará a su ex equipo el Paris Saint Germain en las semifinales de la Champions League 2021/2022.