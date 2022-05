El campeón del mundo Claudio Borghi no tuvo pelos en la lengua para afirmar en el programa Todos Somos Técnicos de TNT que cuando fue entrenador de la Liga Universitaria de Quito también supo que otro seleccionado ecuatoriano había nacido en....Colombia.

La Federación de Fútbol de Chile denunció a la FIFA a la selección de Ecuador por incluir en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 al defensor Byron Castillo, el que supuestamente nació en Colombia y no tiene clara su partida de nacimiento.

Luego de que el órgano rector del fútbol mundial decidiera abrir expediente en contra del jugador del Barcelona, comenzó una guerra mediática que tiene al futbolista en un momento sicológico muy delicado.

Claudio Borghi en el panel de Todos Somos Técnicos, aportó un dato que no tenía: hay otro seleccionado ecuatoriano que está en el mismo problema que Byron Castillo: el arquero Alexander Domínguez, el que disputa el arco de la TRI con el portero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez.

“A mí me pasó con Alexander Domínguez. Siendo yo el entrenador de Liga, fuimos a jugar a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel. Me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo ‘profe, yo soy colombiano", afirmó el Bichi.

Pero no se quedó ahí, porque entregó sabrosos detalles de la historia que dejó perplejo al panel.

“Es más, después al revisar sus antecedentes, vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, así solamente estuvo suspendido seis meses”, cerró.