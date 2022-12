Argentina logró su tercera copa mundial luego de vencer en la final por penales a Francia para así quedarse con el certamen realizado en Qatar y provocar la felicidad de todos los trasandinos, quienes aún siguen celebrando esta obtención.

Uno de ellos fue Claudio Borghi, quien ganó la Copa del Mundo en México '86 la que era hasta este domingo, la última que consiguió Argentina. El Bichi estuvo en Qatar transmitiendo para la cadena Telemundo y se pudo apreciar cómo en el momento en que Gonzalo Montiel anota el penal decisivo, él junto al relator Andrés Cantor, llegan a las lágrimas.

Borghi, previo a embarcarse de regreso a Santiago, dialogó con sus compañeros del programa Futuro Fútbol Club y una de las consultas fue este debate el cuál se instaló ya consumado el título de la albiceleste, Si Diego Maradona o Lionel Messi es el más grande. Eal ex campeón mundial fue claro en su concepto.

"Lo que ha hecho Messi es muy poco imitable, no solo ganar una Copa del Mundo si no todos los premios que tiene. Ha hecho de su carrera una maravilla, pero acá me preguntan quién es mejor si Maradona o Messi y me recuerda cuando pequeño me decían si quería más a mi papá o a mi mamá, en ese sentido Maradona es mi mamá, es a quien quiero más, admiro y respeto, pero si sacamos cuentas, las de este chico son mejores", reconoció Borghi.

La emoción de Borghi junto al relator, Andrés Cantor (Captura )

También, le preguntaron sobre qué le pareció el trabajo de Lionel Scaloni al mando del equipo, función que el ex volante valoró en demasía y la capacidad que tuvo para liderar la Scaloneta. "A partir de su confirmación hizo cosas muy interesantes. En este mundial tuvo buenas decisiones, extraordinarias, una buena planificación y una humildad. Cambios de esquemas que fueron importantes y una inteligencia emocional que fue llamativa en un técnico joven y en una selección que conlleva responsabilidades importantes", afirmó el comentarista de TNT Sports.

Finalmente, dio a conocer el podio de los campeones que desde luego es liderado por el gran capitán, "Messi, sin duda. (Nicolás) Otamendi para mi ha hecho un mundial maravilloso y lo de Dibu (Emiliano Martínez) que no solo tapó penales si no otras atajadas importantes", cerró.