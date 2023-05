"Ta tan ta tan, ta tan ta tan". El relato de Walter Nelson que inmortalizó para siempre a Cristián Fabbiani, luego de realizar una maradoneana jugada en un clásico Newells-Rosario Central y cuando tuvo el arco a su merced, falló increíblemente.

El Ogro mucho antes de su malograda jugada tuvo una fuerte relación con Chile porque luego de debutar en Lanús, vino al cuadro de su tío Óscar, Palestino. En los baisanos marcó 16 goles en 25 partidos dejando grandes recuerdos.

Hoy Fabbiani es entrenador del Deportivo Merlo, y en conversación con Bolavip no esconde sus deseos de volver en algún momento a la tienda tricolor.

"Siempre me río con Tito Bishara porque me dice que seremos dupla y la verdad es que uno se está preparando, recién tengo 39 años, tengo los objetivos bien marcados, no me quiero apurar", asegura.

Cristián Fabbiani proyecta seguir su carrera de DT en Chile (Archivo)

Igualmente el Ogro reconoce que su primer contacto para ser DT en Chile no fue con los de La Cisterna. "Hace poco tuve una charla con la gente de O'Higgins y eso significa que me siguen, también en su momento me llamaron de Audax Italiano, y entonces los pasos son los correctos, he promovido jugadores y las cosas se están haciendo bien", indica.

Consultado respecto a cómo juega, Fabbiani nos cuenta que "mi equipo tiene una línea bien marcada, mucho orden, disciplina, tácticamente mucho sacrificio para recuperar la pelota y ahí salir con línea de pase como me gusta a mi, según el equipo y el rival adapto el sistema, la premisa es que mis equipos presionan alto y con mucha intensidad".