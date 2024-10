Marcelo Díaz revela que importante figura de la Universidad de Chile dejará el club a fin de año: "No los..."

Universidad de Chile está con todo el foco en lo que es la recta final del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez siguen con el sueño latente de poder quedarse con el título en su ardua lucha con Colo Colo.

A pesar de aquello, en el conjunto ‘Laico’ ya se empieza a mirar para lo que será la temporada 2025, en donde los ‘Azules’ volverán a disputar lo que es la Copa Libertadores, el cuál será un importante desafío para el club.

Por eso, desde la directiva ya comienzan a planificarse para dicho desafío y empiezan a ver el tema de posibles refuerzos y renovaciones para la próxima temporada, en la que un duro traspié podría sufrir con la partida de un jugador importante.

Según informó el periodista Marcelo Díaz en el programa ‘MediaPunta’, el lateral Marcelo Morales no seguiría en la Universidad de Chile para el 2025, a pesar de que el club hizo todas las tratativas posibles para conseguir su renovación con el equipo.

“‘Shelo’ Morales se va, Morales definitivamente la última oferta de la Universidad de Chile no satisfizo, yo no la sé en los montos, pero yo sé que desde la parte de la U y de la representación de Morales, la U hizo una oferta, su último intento, pero no los convenció”, fue lo que indicó.

Finalmente, Díaz revela que si estas tratativas se hubieran llevado hace un tiempo atrás, la Universidad de Chile hubiera asegurado la continuidad de Morales, pero hoy por el gran presente del jugador, esto se hizo muy cuesta arriba.

“Si la U ofrecía esto hace un año atrás se firmaba, ahora es complicado, hoy está en la Selección, hoy ‘Shelo’ Morales está a pocos partidos de irse de la Universidad de Chile”, finalizó.