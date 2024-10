Una verdadera polémica es la que se vive en Uruguay en pleno proceso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la que tiene como protagonista al delantero Luis Suárez y el entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Y es que el “Pistolero” tras retirarse de la Celeste sacó la artillería pesada e hizo fuertes acusaciones en contra del trasandino al enumerar una serie de presuntos malos tratos hacia sus excompañeros.

Incluso, el actual ariete del Inter de Miami dejó entrever que varios jugadores podrían renunciar en las próximas horas al combinado nacional en caso que Bielsa permanezca en el cargo.

Pedro Carcuro se va en picada contra Marcelo Bielsa y se cuadra con Luis Suárez

Uno que se metió de lleno en la controversia es Pedro Carcuro, quien cuenta con una destacada trayectoria de más de 50 años en Televisión Nacional de Chile y se ha desempeñado como periodista, comentarista y relator de TV.

Fue en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura que el comunicador se cuadró con Suárez y salió a criticar duramente al “Loco”.

“Quiero hacer una frase rápida pero que para mí es importante. En Uruguay dicen que lo contrataron porque es recto, porque es exigente, porque es trabajador y un súper profesional. Yo no tengo ninguna duda de todas estas cualidades de Marcelo Bielsa, todas son ciertas y efectivas. Para mí el gran constructor de la nueva Selección Chilena, aquella que explotó más de la mano de Sampaoli”, manifestó.

Bielsa está en el ojo del huracán en suelo uruguayo | FOTO: Javier Valdes/Photosport

“Pero este personaje tiene su lado B, Bielsa es maleducado y eso no hay duda que es así. Hay que aceptarlo en el paquete completo, no se le puede quitar esta parte de la manera a Bielsa. No es un tipo políticamente correcto, no es amable, es distante y rudo. Tiene su forma de ser que se transforma en mala educación”, cerró Carcuro.

El próximo partido de Uruguay

La selección uruguaya volverá a tener actividad en los próximos días. Primero, visitará a Perú el próximo viernes 11 de octubre desde las 22:30 horas de Chile en las instalaciones del Estadio Nacional.