Cristiano Ronaldo saca toda su artillería y apunta a su entrenador en el United: "No le tengo respeto porque él no me respeta"

Hasta que un día habló. Cristiano Ronaldo rompió el silencio y tuvo palabras para su complejo momento actual que está viviendo en el Manchester United, donde ni siquiera está jugando y ha sido relegado a lugares secundarios dentro del cuadro rojo.

Y eso se explica producto de la nula relación que tiene con el actual entrenador del ManU, el neerlandés Erik Ten Hag. En la entrevista concedida al periodista Piers Morgan, apuntó al estratega a quien se refirió en términos como "No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto", señaló el mega goleador luso, quien además apuntó a varios en la interna del cuadro inglés y acusándolos donde incluso él señala que "me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra".

Ronaldo ha dicho, también que tanto esta como la temporada anterior, existen muchas personas que quieren verlo fuera del equipo, donde además desde el punto de vista deportivo, él no ve un crecimiento o un avance en la institución y que lo hecho en tiempos pasados, ahora no ocurre. "No he visto evolución en el club desde que se fue Sir (Ferguson), la progresión ha sido cero", mientras critica el nombramiento de Ralf Rangnick a cargo del club, señalando que "si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él", argumentó el ex Real Madrid.

También reaccionó a críticas que han llegado desde Wayne Rooney. El ex goleador inglés sostuvo que los temas de Cristiano solo distraen al club y es algo que no necesitan e invita al portugués a bajar la cabeza y trabajar. CR7 respondió con un particular ""No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad".

"Me siento traicionado", dijo duramente Cristiano Ronaldo a quienes están a cargo del Manchester United (Gettyimages)

Por otra parte, el jugador de 37 años sostuvo que no se sintió acompañado en momentos difíciles de su vida, como por ejemplo la muerte de uno de sus hijos durante el parto o la hospitalización de otra hija y que le impidió sumarse a los trabajos de pretemporada en el United, "Les faltó empatía", comentó Cristiano quien incluso sintió que dudaban de su palabra.

Ahora CR7 se alista para jugar su última Copa del Mundo en Qatar 2022 y tratar de olvidar estos malos ratos que le ha tocado vivir en un club que él quiere mucho y que - como reconoce - por algo salió a hablar por respeto a la afición ya que ellos sí le manifiestan cariño.