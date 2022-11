No ha sido una temporada tranquila para Cristiano Ronaldo en el Manchester United, porque en un principio se especuló sobre su salida, que sus compañeros no lo toleran en el camarín, que el DT no lo quiere, y esto se ha plasmado en los pocos minutos que ha jugado el portugués.

Alguien que tiene una mirada muy crítica sobre CR7 es su ex compañero de ataque Wayne Rooney, que sin anestesia, lo liquidó en conversación con TalkSport.

“Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada son inaceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto”, aseguró.

No se quedó ahí, porque Rooney cree que el portugués “es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, cuando está tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”.

Rooney criticó duramente a Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Para darle más en el piso a Ronaldo, el internacional inglés le prestó el ropero completo al DT Erik Ten Hag, dándole la razón en todas sus decisiones.

“Creo que Ten Hag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad en el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Es el hombre adecuado para el puesto. Creo que llevará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar la Champions League”, cerró.