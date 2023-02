Este jueves en El Teniente de Rancagua se vive la ida de una de las llaves de la fase preliminar de Copa Libertadores, en donde Magallanes recibe al conjunto boliviano Always Ready. Ambos equipos buscarán dar el primer golpe en esta llave, que se definirá en la altura de Bolivia la próxima semana.

Pablo Godoy, director técnico del elenco altiplánico, habló en conferencia de prensa antes del partido ante la Academia, y pese a que destacó que es un gran rival, pasó por alto la historia que tiene Magallanes en el fútbol chileno, equipo que es el primer tricampeón de Primera División y uno de los clubes más antiguos.

"Sabemos que Magallanes es un gran rival, es un equipo que tiene poca historia, pero con grandes jugadores, es el último campeón de la Copa Chile", lanzó el entrenador paraguayo.

Magallanes ganó su cupo en la Copa Libertadores al conquistar la Copa Chile 2022 | Foto: Agencia Uno

Respecto a lo que espera en este partido, remarcó que "el primer objetivo es mantener en cero el arco, ser un equipo inteligente, agresivo en las líneas", y agregó que "sabemos que la velocidad nos puede tener un partido largo. Tratar de que la llave esté abierta para volver a Bolivia y cerrar la llave allá".

De todas maneras, Pablo Godoy no pecó de soberbio al ser consultado por este partido de Copa Libertadores: "Creo que esto es fútbol, once contra once, nos enfrentamos con el campeón chileno, nos enfrentamos a la Copa Libertadores y para nosotros este es el campeonato del año. Queremos enfrentarlo con responsabilidad", cerró el entrenador de Always Ready.