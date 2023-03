Tras una dura caída ante Godoy Cruz en Mendoza, Racing volvió a los triunfos como local ante Sarmiento en la fecha 7 de la Liga Argentina, ya que venció 1-0 en el Cilindro de Avellaneda al club Sarmiento. En el equipo titular de los albicelestes jugaron los tres chilenos del equipo: Gabriel Arias, Óscar Opazo y Tomás Avilés.

Este último disputó su primer partido como titular en la primera de Racing, luego de haber debutado hace algunas semanas en el triunfo de la Academia ante Lanús.

Su entrenador, Fernando Gago, volvió a elogiarlo en conferencia de prensa, aunque fue honesto con el rendimiento del chileno en los primeros minutos en el Cilindro: "Creo que el inicio de Tomás no fue bueno, estaba nervioso con esa sensación de que era su primer partido de titular. Los primeros 10 minutos no lo ví como lo he visto durante todo este mes pero después se acomodó en el partido y lo entendió a la perfección".

"Es un chico muy inteligente desde lo táctico. Sabía cuando era con línea de 3, y era cuando el tenía que jugar de 5 porque hemos cambiado durante el partido, hemos jugado con línea de 3 y con línea de 4 en el mismo tiempo, no es solo una línea de 3 durante todo el partido. Entonces él generaba la superioridad numérica o Galván o Piovi", agregó Gago sobre el seleccionado de La Roja Sub 20.

El partido se desniveló por un gol de Matías Rojas al final del primer tiempo. Pero inmediatamente después el juvenil chileno Tomás Avilés tuvo una clara ocasión de gol, ya que controló un centro proveniente de un tiro de esquina, pero el travesaño evitó que convirtiera un golazo en su primera titularidad en Racing.