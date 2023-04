Esta semana estuvo en Chile el ex delantero uruguayo Diego Forlán, jugador que vistió la camiseta del Manchester United y fue parte importante de la campaña histórica del Villarreal de Manuel Pellegrini donde llegaron a la semifinal de la Champions League.

El charrúa fue clave en el cuarto lugar obtenido por Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde ganó el Balón de Oro, premio otorgado por la FIFA al mejor jugador de la competición.

Sin perjuicio de todo el palmarés de Forlán, este viernes en ESPN Dante Poli ninguneó la capacidad del uruguayo ante la mirada incrédula de sus compañeros.

“Hizo una gran carrera sin tener tantas condiciones", indicó el ex defensor de Universidad Católica, y para reafirmar que sus dichos serios, agregó que "de verdad lo digo en serio, no lo digo de manera irónica. Yo no lo encontraba un jugador tan talentoso, ni en general en su arranque tampoco lo veía como un tipo goleador, así innato”.

Dante Poli afirma que Diego Forlán era "ahí no más" (Archivo)

Dante Poli siguió argumentando para defender tamaña opinión. “Yo creo que le sacó mucho provecho a sus capacidades, que no eran pocas, no lo encontraba y nunca lo voy a encontrar un tipo ultra talentoso, ni alguien tan especialmente que me agradara como jugador, pero explotó sus condiciones", afirma.

¿Y el Balón de Oro? "Encuentro que la carrera que hizo fue fantástica, pero no me parece que haya sido ni el mejor de un mundial ni tampoco a alguien para considerarlo estar en una terna del mejor de algo, sinceramente”, cerró.