La Universidad de Chile cerró la primera rueda del Campeonato Nacional tras caer por la cuenta mínima ante Cobresal en la altura del El Salvador. Los Azules ahora inaugurarán un nuevo proceso para esta segunda rueda y estarán a cargo del estratega uruguayo Diego López, quien será el nuevo entrenador de la U a partir de los próximos días.

Una voz patentada en el fútbol uruguayo como es la de Diego Forlán, dialogó con La Tercera y se refirió al nuevo desafío que tendrá el estratega Charrúa en el conjunto Universitario, en donde destacó sus grandes cualidades y le deseo todo el éxito a su compatriota a cargo de la U.

“Es una grandísima persona, muy tranquilo; joven y con mucha personalidad... Un tipo que dirigió en Italia y fue campeón con Peñarol. Ojalá tenga el tiempo para poder demostrar en un equipo importante como la U”, inició expresando Forlán.

Siguiendo por la misma línea de análisis sobre López, el ‘Cachavacha’ indicó que los resultados son claves para la continuidad de cualquier entrenador y en base a eso, Forlán espera que los primeros partidos sean positivos para el DT uruguayo, para que así pueda desarrollar con tranquilidad su proyecto en el Romántico Viajero.

En los próximos días López sería oficializado como nuevo DT de la U | Foto: Getty Images

“Los resultados son muy importantes a lo largo del contrato de todo entrenador, pero sin lugar a duda que para aquel que comienza, llegando a un lugar nuevo y en un país extranjero, es importante tener esos resultados desde el principio, para darle tranquilidad a la gente y trabajar con mayor calma”, explicó el ex delantero uruguayo.

Finalmente, Forlán tuvo palabras para su relación con Manuel Pellegrini, a quien lo alabó desde lo personal –donde coincidieron en Villarreal- y se mostró contento por lo que ha ido obteniendo desde aquel entonces como DT.

“Como entrenador es espectacular y, aparte de eso, su calidad humana es muy grande. Ha tenido un crecimiento enorme desde que llegó a España. Pasó por grandísimos equipos y siempre ha dejado una huella. En el Betis, logró la Copa del Rey, qué hace no sé cuánto tiempo no ganaban. Tengo un cariño enorme por Manuel y por Rubén Cousillas. Son grandes personas, pude estar con ellos en sus inicios en Europa y me pone muy contento que sigan logrando cosas importantes. Uno cuando ve a buenas personas y buenos profesionales haciendo las cosas bien, se pone muy contento”, cerró.