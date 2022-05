Andy Carroll fue uno de los tantos jugadores que fueron ofrecidos a Colo Colo en septiembre 2021 como una opción de última hora en el mercado de fichajes, pero esto finalmente no se concretó y el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se decidió por el venezolano Christian Santos.

En ese momento, el delantero inglés estaba libre pero al no haber luz verde por parte del cuadro chileno, por lo que el nacido en el Reino Unido fichó por el Reading Football Club con un contrato de poca duración, el cual solo contempabla dos meses y luego paso al West Bromwich Albion.

Recordar que Carroll es uno de los ingleses más caros tras su fichaje por el Liverpool, donde no tuvo buenas actuaciones y luego deambuló en el Newcastle, el West Ham y estuvo en la Selección de Inglaterra, con la cual disputó nueve compromisos.

Lo cierto es que el ariete de 33 años está envuelto en una polémica amorosa en Inglaterra y es que su futura esposa, Billi Mucklow, lo eliminó de Whatsapp luego de enterarse que el futbolista habría estado en la cama con dos mujeres durante su despedida de soltero en Dubai, algo que se enteró por fotografías.

Carroll acaba de terminar su contrato con el West Bromwich Albion | Foto: Getty Images.

"Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completa de alcohol. Andy estaba echaba humo y todos estábamos borrachos. Regresamos a la suite del hotel de Andy y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma. No pasó nada sexual. Fue solo un poco de broma", explicó Taylor Jane Wilkey, una de las mujeres involucradas que compartió las fotografías por la aplicación Snapchat.

Si bien el matrimonio no ha sido cancelado, la futura mujer del jugador espera que todo se aclare y Carroll le confiese lo que sucedió aquella noche, y es que llevan ocho años de relación y tienen dos hijos en común, por lo que quiere salvar la relación.