Emiliano Martínez sigue sumando críticas, luego de su polémica celebración en la final de la Copa del Mundo. Ahora fue el turno de Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, de criticarlo.

Ceferin, consideró que el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, debería haber llamado la atención a su compañero, Emiliano Martínez, por sus gestos ofensivos y actitudes tras la final del Mundial de Qatar 2022.

Sus declaraciones fueron publicadas en el libro "Messiánico", de los periodistas Sebastián Fest, de Argentina, y Alexandre Juillard, de Francia. A continuación se mostrarán las frases más icónicas que dejó el presidente.

La críticada celebración del Dibu Martínez. (Getty Images)

"Si ves cómo reaccionó durante los penales... No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó", expresó.

"Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...", comentó Ceferin en el libro.

A pesar de las críticas hacia el Dibu, el presidente también alabó el buen trabajo futbolístico que tuvo el arquero del Aston Villa.