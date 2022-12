El editor del diario Clarin de Argentina Julio Chiapetta, dialogó con Bolavip Chile y tuvo palabras para el controversial portero de la albiceleste campeona del mundo Emiliano Martínez quien ha sido cuestionado a lo largo y el ancho del planeta por sus actos.

Lo primero que comentó el profesional es que "lo admiro como arquero, me parece que es un gran arquero. Argentina tiene arquero para los próximos años e incluso al siguiente mundial. Pero su personaje excede un poco al futbolista. Tiene algunas actitudes que llaman a la polémica", aportó Chiapetta.

Además, agregó un dato y que son las terapias a las que se somete el Dibu y le recomendó a no dejar dichas sesiones. "Él trabaja con un piscólogo en Gran Bretaña y debería trabajar más con él porque esas cosas no le hacen bien a su imagen. Hay actos que exceden el buen comportamiento de un deportista y los chicos se reflejan mucho en los futbolistas de la selección entonces el Dibu debería cuidarse de algunas formas, pero es un gran personaje", enfatizó.

En relación a la guagua que afirmó en sus brazos con el rostro del delantero francés Kylian Mbappe durante las celebraciones, el editor le bajó el perfil a aquella situación y que eso no debe molestar a nadie, "eso lo veo más cercano al folcklore, porque Alemania cuando le ganó a Argentina ellos zapatearon como los gauchos y acá no se sintió como ofensa. Para mi lo de Mbappe no es tan ofensivo, es más cuestionable lo del festejo del trofeo poniéndoselo entre las piernas", aportó.

"Es parte del folcklore" dijo Chiapetta en relación a esta imagen (Archivo)

En otra materia, Chiapetta fue consultado sobre si Lionel Messi ahora puede ser considerado uno de los más grandes de la historia futbolística. Dijo no tener dudas y claramente el astro del PSG ya se posicionó en el lugar de los más grandes.

"Yo creo que sin duda, Messi se sienta en la misma mesa que Pele y Maradona. Respeto a Cruyff, pero los más grandes son Maradona, Pele y Messi. Siempre digo que Argentina tuvo el honor de tener al mejor jugador del siglo XX como Diego Maradona y al mejos del siglo XXI, como es Lionel Messi. Son pocos los países que pueden decir eso, que tienen a los dos más grandes", concluyó Chiapetta.