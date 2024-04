Ex DT de la U no logra hacer repuntar al cuadro español y la afición comienza a perder la paciencia.

Tras su mediocre paso por Universidad de Chile en la temporada 2023, el entrenador argentino, Mauricio Pellegrino logró rápidamente encontrar equipo y continuar con su carrera deportiva.

Y su futuro estaba en la siempre exigente liga española donde asumió el banco del complicado cuadro del Cádiz , por lo cual le tocó asumir una difícil tarea en el fútbol ibérico.

Lamentablemente, Pellegrino no ha podido levantar al equipo amarillo y este domingo tan solo igualó como local a un tanto ante el Mallorca por la fecha 33 de La Liga.

Este resultado, le permitió quedar a cinco unidades del Celta de Vigo, cuadro que lo antecede y que por el instante, lograría mantener la categoría. Los gallegos tienen 31 puntos y el equipo del ex DT de la U, 26 y por el momento estarían descendiendo cuando restan cinco partidos.

Hinchas del Cádiz le dan con todo a Pellegrino

Esta igualdad como local dejó un mal sabor de boca y fue el propio estratega trasandino quien tras el encuentro, como que se justificó por lo que ha sido la campaña en sí durante la presente temporada.

“La situación es difícil desde hace mucho tiempo, ahora vemos la consecuencia de algo que viene pasando durante toda la temporada”, dijo el estratega tras el encuentro.

Aquellas declaraciones molestaron bastante a los aficionados del cuadro español, quienes le refrendaron su poca capacidad para levantar al equipo. “Ahora si mando el mensaje de la culpa no es Mía… vaya despropósito de entrenador”, “Sigue haciendo los cambios en el 80, “¿Y pa´ que vienes si veías tan mal al equipo?”, “Tu tb eres muy responsable de donde estamos, no tires balones fuera !!”, “El peor entrenador q ha pasado x Cádiz los últimos 30 años , es penoso”, “Vete ya Mauricio, vaya míster más inepto, no sabe gestionar los cambios y no lee bien cuando le hace falta un cambio al equipo. FUERA YA”, fueron algunos de esos comentarios.

La situación se torna compleja para el Flaco Pellegrino, a quien se le agota el tiempo y el Cádiz se complica cada vez más con permanecer en la división de honor en España.

¿En qué lugar dejó Mauricio Pellegrino a la U en el 2023?

La U en el año 2023 terminó en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 40 puntos, no ingresando a ninguna de las copas internacionales.