La Copa Chile 2024 arrancó con un reñido compromiso entre la selección de Juan Fernández y Santiago Wanderers, quienes se midieron en la isla y fue el conjunto caturro el que se quedó con la victoria por 2-1.

Al frente del improvisado equipo de la selección de Juan Fernández estaba Jorge ‘Peineta’ Garcés, quien entrenó al equipo de cara al arranque de la Copa Chile y ahora volverá a Chile continental para determinar su futuro.

Peineta regresa a Chile continental tras la Copa Chile. | Foto: Photosport

En diálogo con Bolavip Chile, ‘Peineta’ analizó lo que dejó el compromiso: “Fue un partido jugado como lo esperábamos, yo nunca pensé en el resultado, pero estaba convencido de la actitud y el temperamento que estos chicos pusieron. Me reflejan al 100%”, dijo.

“No era fácil, el sacrificio que estos muchachos involucraron fue extraordinario. Estaban muy felices, a pesar del resultado adverso. A Wanderers le costó”, complementó el experimentado entrenador nacional.

¿Su futuro? Si bien se rumorea que podría tomar al complicado Curicó Unido, ‘Peineta’ pone la pelota al piso: “No he tenido ningún acercamiento, pero amistades me han enviado las ganas de trabajar con ellos, pero no hay nada aún. Esperemos a ver lo que va a suceder, yo estoy con mucho deseo de reintegrarme”, remató.

Así será la Copa Chile 2024

La Copa Chile mantendrá prácticamente el mismo formato que en su edición pasada, pero se le añadirán más partidos. Sumado a eso, desde la ANFP aseguran que antes de los octavos de final estará determinada la sede de la gran final.