El entrenador argentino Eduardo Coudet expresó que además de tener una buena amistad con Manuel Pellegrini y su ayudante técnico, dio a conocer que no le gusta enfrentarlos deportivamente.

Eduardo Coudet llena de elogios a Manuel Pellegrini previo del Betis vs Celta: “Tengo una gran admiración por él”

Este fin de semana volverá la competencia en el certamen de La Liga, donde uno de los partidos que se animará durante este domingo será el choque entre el Real Betis y el Celta de Vigo. Instancia por la cual chocarán dos entrenadores que tienen una buena amistad entre Eduardo Coudet y Manuel Pellegrini.

El estratega argentino dio a conocer que tiene una gran admiración por el entrenador nacional en la previa del partido. “Es un gran amigo, tanto él como su ayudante. Es un partido distinto para mí. No quiero jugar donde estén ellos, no me gusta cruzarme en sus caminos, pero se dio así”.

Además, sobre este mismo punto, el trasandino agregó que “Hemos jugado dos buenos partidos contra su Betis y ellos han ganado, pero no tengo una deuda ni mucho menos”, fueron las palabras que entregó a los medios de comunicación en la conferencia de prensa.

Por otra parte, destacó que el elenco bético viene haciendo las cosas bien en lo deportivo, el cual lo tienen peleando por los primeros puestos del campeonato en la tabla de posiciones, considerando que será su próximo rival en el certamen.

El duelo entre el Real Betis y el Celta de Vigo se disputará este domingo 2 de enero a partir de las 14:30 horas de nuestro país y se jugará en el Benito Villamarín.