Tres son los refuerzos que intentará traer la Universidad de Chile en este mercado de pases invernal. Lo cierto es que ya hicieron oficial al primer fichaje: el lateral Antonio Díaz, quien llegó proveniente de O’Higgins de Rancagua, por lo que quedan dos vacantes.

Y hay un nombre que ilusiona y mucho a la dirigencia y los hinchas del Romántico Viajero. ¿Cuál es? Charles Mariano Aránguiz Sandoval, más conocido como El Príncipe, que actualmente juega en el Inter de Porto Alegre y en las últimas dos semanas se hablado de un supuesto interés de la U en repatriarlo.

La verdad que este tema se ha transformado en una verdadera teleserie y que seguirá dando que hablar, pues la salida del bicampeón de América con La Roja de Brasil no está para nada fácil.

EDUARDO CHACHO COUDET LE DA FEROZ PORTAZO A LA SALIDA DE CHARLES ARÁNGUIZ

Durante las últimas horas, a Eduardo “Chacho” Coudet, DT del Colorado, le consultaron la actual situación de Aránguiz, a lo que el argentino respondió con toda honestidad.

“Ahí está el presidente diciendo que no, que no hay salida. Está diciendo que no con el dedo”, indicó el experimentado adiestrador trasandino mientras señalaba a Alessandro Barcellos, presidente de Inter, que se encontraba sentado en el fondo de la zona de conferencias.

Continúa la teleserie de Charles Aránguiz en Brasil | FOTO: Agif/Photosport

“No estoy al tanto de las noticias, no tengo redes, ya saben. Leo y escucho muy poco. Charles es un jugador fundamental para nosotros. Es importante dentro del vestuario, es un referente; necesitamos entradas, no salidas, esa es la realidad. Charles es un jugador más que importante para mi, para el grupo y para Inter”, sentenció.

¿CUÁNTOS TÍTULOS GANÓ CHARLES ARÁNGUIZ EN LA U?

El oriundo de Puente Alto defendió a la U en tres temporadas, en las cuales ganó tres campeonatos nacionales, una Copa Chile y la recordada Copa Sudamericana en el año 2011.