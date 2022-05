Este martes se destapó la olla con el nombre de Eduardo Coudet como uno de los principales candidatos para asumir la banca de la Selección Chilena. El entrenador argentino disfruta de un presente positivo con el Celta de Vigo y su presencia el elenco español podría estar pasando por los últimos momentos, teniendo en cuenta que lo tiene peleando en la medianía de la tabla de posiciones en La Liga.

El exfutbolista y ahora analista deportivo Fabián Estay, conversó con Bolavip en la cual fue consultado por el nombre de Eduardo Coudet para la banca técnica de La Roja a quien rápidamente le bajó el pulgar al respecto apuntando a que se debería buscar uno de experiencia en selecciones.

“No sé si sea para mí el idóneo. Coudet es un técnico que me parece que no lo ha hecho mal, acá (en México) no le fue relativamente bien y tiene experiencia, si, jugó en Europa, jugó en México, multicampeón en Argentina con equipos con equipos importantes como jugador, pero como técnico me parece que estamos, no porque sea él, deberíamos ir por alguien de experiencia por lo menos que haya dirigido una selección”.

Pero eso no fue todo, debido a que también postuló a su candidato como es Eduardo Berizzo. “Berizzo me parece que no es una mala alternativa, conoce al grupo y fue parte de lo que quedó con el equipo bicampeón de América. Yo no sé qué tanto apuro hay en que se tomen un par de meses más para tomar una decisión y ver que alguien venga a sumarse al proyecto, podemos saber mil nombres, pero me interesaría saber qué proyecto tiene la selección”.

Eduardo Coudet es el candidato principal para la banca de la Selección Chilena. (Foto: Agencia Uno)

Respecto a este último punto, el exfutbolista apunta a que “Si va a jugar igual que la bicampeona de América, si las selecciones menores van a jugar de la misma manera, pueden pasar muchos nombres, pero si Chile no tiene un proyecto nuevamente nos vamos a ver involucrados a lo que hizo Rueda imponiendo su estilo, como lo que hizo Lasarte que puso su estilo y el equipo fue perdiendo protagonismo, fue perdiendo su identidad, el equipo no sabía a lo que jugaba, era solamente esfuerzos y rendimientos individuales”.

Además, el comentarista deportivo repasó a Reinaldo Rueda y Martín Lasarte en los procesos vividos con el equipo nacional. “De estos dos últimos procesos con Rueda y Lasarte en las Eliminatorias, si también podemos rescatar algunas cosas, pero la idea era ir al Mundial y Chile fue perdiendo esa identidad”.

Otro de los puntos respecto al tema del entrenador, fue enfático en señalar que “Más que ver un nombre, me gustaría ver un proyecto, qué proyecto y qué es lo que quiere la selección, que es lo que quiere el organigrama de la selección y empezar a trabajar en eso, también en fomentar en las competencias de las divisiones inferiores y cada vez hay menos jugadores que salen al extranjero, entonces creo que solo estamos de Perú y de Bolivia de los países que exportan más jugadores. Estamos viviendo un momento crítico y debemos tener un proyecto a mediano y largo plazo”.