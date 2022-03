Eduardo Vargas no ve con malos ojos seguir en el Atlético Mineiro: "Me gustaría renovar, estoy contento y muy feliz"

Siguen las preocupaciones en la hinchada del Atlético Mineiro por una supuesta salida de Eduardo Vargas de Brasil. El elenco Galo trabaja a toda velocidad por hacer posible la renovación de Turboman para las próximas temporadas.

Recordar que Vargas finaliza su contrato con Mineiro a finales de diciembre 2022 y durante estos días el director deportivo del club, Rodrigo Caetano, confirmó a La Tercera el interés que para que el ex Universidad de Chile renueve por más años en el equipo.

El segundo goleador de la Selección Chilena conversó en la antesala del trascendental duelo ante Cruzeiro sobre su futuro en el fútbol brasileño.

"Lo de la renovación, ahí. Todavía no tenemos contacto, no hemos hablado mucho con Rodrigo, pero sí me gustaría renovar, estar acá. Estoy contento, muy feliz y vamos a ver día a día", comenzó diciendo Vargas.

"Siempre uno que es mayor a los jóvenes que están subiendo recién, intenta dar buenos consejos para ellos, demostrarles que no tienen que hacer cosas malas, que tienen que entrenar día a día mejor y si entran a un partido cinco minutos, uno o diez, tienen que dar lo mejor", agregó.

"Me gustaría ser titular siempre, hasta en un entrenamiento. Y en un clásico imagínate, a quién no le gustaría jugar. Hacer un gol en un clásico sería espectacular", sentenció.