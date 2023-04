Siempre sonó como refuerzo en Universidad de Chile y Colo Colo, pero nunca pudo cruzar la Cordillera para jugar con las camisetas de los grandes del país. Referente en Racing, José Raúl Iglesias, el Toti, conversa con Bolavip, ahora del estreno de la Academia en Copa Libertadores ante Ñublense.

Hasta Chillán viajarán los argentinos, donde este miércoles saben que los dueños de casa harán su estreno en la competencia, lo que ven como un arma de doble filo.

"Veía el peligro de jugar en el primer partido con un equipo que debuta y que deja todo como Ñublense, que va dejar la vida. En cambio si las cosas no le van bien en el tercer o cuarto partido quizás afloja y quizás le ganan fácil. Lo peor es debutar como visitante ante un equipo nuevo y te la puede complicar bastante. Me hubiera gustado que no le tocara de entrada y de visitante, porque no le hará nada fácil a Racing, porque van a dejar la vida por una buena imagen con su gente", comentó.

El Toti Iglesias en Racing. Foto: Racingmaniaticos

Pese a eso, ve que también al equipo de Fernando Gago tiene debilidades, más cuando sale a buscar los partidos fuera de su estadio.

"En principio logró tener una forma de juego de buen toque, de conservación del balón y de respetar siempre el buen juego y lo hace en todos lados, eso es lo bueno que no es sólo de local. Tratará de salir hacer ese juego. Como todo equipo no logra estabilizar, tiene muchos altos y bajos, es el defecto que se le ve. Le ha tocado ir con equipos afuera y se ve desconocido porque no encuentra la pelota, le salen a jugar y a presionar en todos lados, lo que lo complica mucho", detalla y pasa el aviso.

El Torta Opazo genera dudas. Foto: Racing

El Toti también destaca a los jugadores nacionales que tiene Racing, donde tiene un gran cariño por Marcelo Díaz, pero todavía duda en Óscar Opazo.

"Opazo todavía no se asentó, lo estuve mirando y le cuesta bastante porque no encuentra su perfil, no se sabe bien sus características. Mena, Arias y ni hablar de Marcelo Díaz, todos ellos han andado muy bien, por eso Racing se fija en jugadores chilenos", finalizó.