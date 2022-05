Byron Castillo está viviendo un mal presente en el Barcelona SC. El lateral ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a varios problemas en su contra, como: la denuncia de que presentó la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA por el tema de la nacionalidad y ayer ante el Aucas explotó emocionalmente y pidió entre lágrimas ser cambiado del terreno de juego.

El futbolista de 23 años rompió en llanto y le pidió al entrenador Jorge Célico que no aguantaba más y que por favor lo cambiara, todo tras cometer un penal en los primeros minutos de partido, algo que el adiestrador hizo caso y lo reemplazó por Pedro Pablo Velasco. Esta situación dio vuelta el mundo, causando la sorpresa de los hinchas del elenco ecuatoriano y generando varias críticas.

El estratega argentino se refirió en conferencia de prensa acerca de la actualidad del jugador en cuestión y salió a respaldarlo.

“Es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar. Para mí, es admirable que se ponga a entrenar. Desde el tema de la federación y la lucha que hay, si es o no es, si fue o no fue, si hay juicio o no hay juicio, sumado a otro problemita que le surgió antes del viaje que tuvimos a Venezuela”, afirmó el ex futbolista.

Desde Ecuador afirman que el jugador no está aptor para jugar debido a sus múltiples problemas | Foto: Getty Images

“Seamos un poquito más dóciles. Yo cuando veía hoy lo que le pasó me dio mucha pena y ahora también, me dio mucha pena. Por eso no sale antes (…) yo no hago el cambio porque sabía que era un golpe mortal y de ahí viene el penal. Prefiero quedarme con la faceta de ser humano. Pensar en los jugadores y no estar pensando en los simples resultados”, sentenció.

Recordar que la Federecación Ecuatoriana de Fútbol pidió una prórroga hasta el 5 de junio para presentar su defensa ante la FIFA, por lo que en el país ecuatoriano se viven días de incertidumbre.