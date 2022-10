El Norwich cayó 0-1 ante el Luton en partido válido por la fecha 16 de la Championship de Inglaterra y donde curiosamente no fue fue titular el chileno Marcelino Núñez, algo que causo malestar en los fanáticos de los canarios.

Por tal razón el entrenador Dean Smith tuvo que dar explicaciones por la ausencia del ex Universidad Católica y donde de la nada, se le escapó el apodo, o como le dicen en la interna al seleccionado chileno.

"Se le permite tener un día libre. Si no lo tuviera, si no tuviera un día libre, entonces no creo que hubiera estado con nosotros. Esperamos que no vengan todos cuando otras personas a su alrededor también tengan días libres. Eso es todo", indicó.

Luego el DT del Norwich, sorprendió llamando a Marcelino Núñez con un apodo nunca antes conocido.

Dean Smith llamó a Marcelino Núñez con curioso apodo

"Nacho es uno de los que ha jugado prácticamente todos los minutos desde que llegó aquí. Tampoco tuvo descanso durante el período internacional con la selección chilena. Es uno que tenemos que vigilar y administrar, eso es seguro", detalló.

Ahora el Norwich City enfrenta al Sheffield United el sábado a las 11:00 por la fecha 17 de la Championship.