Flamengo se prepara para lo que será su partido ante Sao Paulo por la vigesima primera fecha del Brasileirao, el cual podrás seguir por StarPlus, y en la previa a este encuentro, el conjunto brasileño hizo una revelación con bombos y platillos a un conocido nuestro.

El volante nacional Erick Pulgar fue presentado en sociedad como nuevo jugador del Flamengo, en donde el ex Fiorentina atendió a los medios de comunicación y expresó sus primeras sensaciones tras llegar al gigante brasileño.

Inicialmente, el mediocampista de 28 años tuvo palabras para lo que fue su llegada al conjunto del Mengao, en donde confesó que cuando supo que iba todo encaminado se comunicó con dos Bicampeones de América: Arturo Vidal y Mauricio Isla.

“Cuando supe que todo iba avanzando bien en la negociación, hablé con Arturo Vidal y me comentó que había un muy buen grupo, que era muy buena la hinchada. Hablé con Mauricio Isla y me comentó lo mismo. Llegué aquí y todo lo que me dijeron era real”, partió señalando Pulgar.

Erick Pulgar dio sus primeras palabras en conferencia | Foto: Flamengo Flickr

Tras efectuarse su fichaje por el conjunto adiestrado por Dorival Junior, el volante de La Roja se mostró contento de poder compartir camarín de manera habitual con el ‘Rey Arturo’ a quien le tiene un gran cariño y que lo ve como un referente.

“Vengo jugando con él hace muchos partidos. Ya es un honor jugar con él en la selección chilena y ahora más que lo voy a poder disfrutar en el día a día. Espero seguir aprendiendo de él”, indicó en conferencia.

Sobre sus principales deseos con el ‘Fla’, el jugador nacional recalcó que llega con el mismo sueño de Vidal, en donde la Copa Libertadores sin duda es la principal obsesión de cada uno, sin obviamente dejar de lado las otras competiciones como el Brasileirao y la Copa Brasil.

“Como dijo Arturo, la ambición de querer ganar, ya sea el torneo nacional, Libertadores o la copa que se juegue. Eso siempre será un sueño y una meta por cumplir”, explicó el volante de La Roja.

Finalmente, Pulgar fue consultado sobre la denuncia de abuso sexual a la cual fue vinculado hace algunas semanas, en donde el jugador ligeramente se refirió al tema, confesando que se encuentra tranquilo con aquello y que se ganará la confianza de los hinchas dentro de la cancha.

“No tengo miedo a nada y voy a tratar de revertir todo lo que piensan de mí. Lo haré en el campo, que es donde tengo que demostrar. Sobre mi vida fuera del fútbol hablo muy poco, todo lo que me sucedió en su momento ya está cerrado. Ahora estoy disfrutando aquí en Flamengo. No recibo preguntas fuera del fútbol”, cerró.