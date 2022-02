Uno de los jugadores chilenos que cambió de equipo y país, fue el mediocampista Erick Pulgar. El seleccionado nacional partió de la Fiorentina de Italia al Galatasaray del fútbol turco con el objetivo de sumar minutos y de sacar del mal momento que atraviesa uno de los equipos más grandes de Europa.

Pulgar llegó hace dos semanas y poco a poco comienza a ganarse el cariño de los hinchas y de sus compañeros, así lo hizo en conversación con GSTV, canal de televisión del club.

"Me adapté al equipo inmediatamente. Los jugadores me recibieron muy bien. Hay jugadores sudamericanos, inmediatamente me acogieron y me hicieron jugador del Galatasaray", comenzó diciendo el futbolista de 28 años en su arribo a Estambul.

"Sabía que era un equipo importante. He oído hablar de eso antes. Yo estaba en la Selección Chilena cuando llegó la oferta. Mi representante dijo: 'Ha surgido una oportunidad en Galatasaray. ¿Estás interesado? Es una muy buena oportunidad”, y le dije: 'Por supuesto que lo haré", agregó.

El nacido en Antofagasta al llegar al club fue comparado con un ex jugador y referente del equipo turco: el brasileño Felipe Melo. "Felipe Melo es un jugador respetable que muestra su carácter en el campo. Por supuesto que lo conozco. Afuera, me veo tranquilo. Cuando entro a la cancha me convierto en una persona diferente", remarcó Pulgar.

"Quiero empezar entre los 11 estelares, este es mi primer objetivo. Tengo ciertas características. Creo que al mostrar mis características en estos partidos, puedo cerrar las carencias del equipo y mejorarlo", finalizó.