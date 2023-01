Pese a que Argentina se consagró campeón del mundo hace ya más de un mes, el momento sigue latente tanto para los hinchas argentinos como para los fanáticos del fútbol en general. El capitán de la Albiceleste, Leo Messi, habló por primera vez luego de aquella memorable jornada del 18 de diciembre de 2022 en Qatar.

En una entrevista con Andy Kusnetzoff para el medio Urbana Play, la Pulga charló sobre lo que fue aquel Mundial conseguido con Argentina: "Yo te digo que es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento, pero un poco es eso: Ya está, se terminó, se me dio".

Sobre la Copa del Mundo que levantó, canchereó sobre el peso del auténtico trofeo: "Levanté la buena y después en los festejos hubo medio lío. No sabíamos si era la verdadera o no, pero ya había sido el primero junto a mis compañeros. Es pesadita"

Messi fue el encargado de levantar por primera vez el trofeo en Qatar 2022 | Foto: Getty

En el diálogo además abordó la famosa canción "Muchachos" que acompañó al equipo tanto en Qatar como en diversos rincones del mundo y que incluso ha sido cantada por Novak Djokovic tras ganar el Abierto de Australia:

"Yo había dicho antes del Mundial que me gustaba mucho esa canción pero no se había hecho tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más y se hizo sentir más. En el Mundial estaba todo el mundo con ese canto por más de que no sepan hablar español o no entendían. Es un ritmo, una letra que contagia y estaba todo el mundo con la canción esa".

Otro incidente que marcó a Messi fue la frase "Qué mirás, bobo" que le dijo a Wout Weghorst luego de eliminar a Países Bajos en un caldeado partido, también fue abordado por la Pulga: "Fue natural todo lo que salió, habían pasado muchísimas cosas en la cancha con ese jugador en realidad y un par más".

Para ver la entrevista completa, puedes hacerlo AQUÍ.