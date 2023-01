La grande quedó dentro de la Selección Francesa en las últimas horas y todo esto por los polémicos dichos del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graet, quien se refirió de una manera no muy amigable ante un histórico del fútbol francés como lo es Zinedine Zidane.

El mandamás del fútbol de Francia dialogó con el medio ‘RMC Sports’ y se refirió a los candidatos que comenzaron a rondar para la banca de la Selección antes de confirmar la renovación de Didier Deschamps, en la que fue consultado sobre el ex DT del Real Madrid, por quien no tuvo muy amigables palabras.

“Zidane siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Él tiene muchos seguidores y algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede”, señaló Le Graet.

Pero no fue solo eso, ya que al seguir con el caso del histórico ‘Zizou’, el presidente indicó que no le importaba si el hoy DT se marchaba a Brasil y dejó la grande en señalar de que deberían crear programas exclusivos para encontrarle un club al francés.

El presidente de la federación dejó la grande | Foto: Getty Images

“¿Zidane a Brasil? No me importa, que se vaya donde quiera. ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Hagan un programa especial para que encuentre un club o una selección”, cerró.

Estas palabras no cayeron muy bien en el país europeo y rápidamente, la gran figura de la Selección y estrella del PSG, Kylian Mbappé salió en defensa de la leyenda del fútbol francés en su cuenta de Twitter y recalcó: “Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a la leyenda”.

Durante esta jornada de igual forma, el Real Madrid, ex club de Zinedine Zidane, salió al paso de esta polémica y mediante un comunicado demostró su descontento ante las palabras de Noël Le Graet.

“Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas”, señalaron.

La polémica en Francia sin duda que se seguirá disputando ante los dichos del presidente de la Federación de Fútbol, la que no dejó contento a nadie tras ningunear a un referente histórico como lo es Zinedine Zidane.