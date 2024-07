El mercado de pases a nivel mundial sin duda que comienza a dar sus primeros pasos, en el que cada uno de los clubes busca poder reforzar sus planteles de la mejor manera para lo que serán sus desafíos para la temporada 24/25.

Sin duda que el gran movimiento y uno de los más importantes de la historia del fútbol lo generó hoy en día el Real Madrid, quien tras varios intentos en mercados anteriores, logró fichar a su anhelado deseo, el delantero francés Kylian Mbappé.

Si bien el delantero ya fue oficializado como nuevo jugador del conjunto ‘Merengue’ hace unos días, para esta jornada llegaba su presentación a lo rockstar frente a todo el publico del Real Madrid, quienes colmaron el Estadio Santiago Bernabéu para poder verlo.

Desde temprano comenzaron los movimientos con el crack francés, quien fue presentado con la dorsal 9 en la sala de fama del Real Madrid, en la que luego de pasar sus chequeos médicos y tener dicha primera presentación, saltó al campo de juego del Bernabéu para su gran fiesta.

Ya en el campo de juego, Mbappé agradeció el cariño de toda la gente tras lo que significa este importante paso para su carrera y aviso que buscará recompensar todo ese gran amor, con muchas alegrías para el equipo madridista.

“Desde niño que tenía el sueño de jugar aquí y significa mucho. Quiero dar las gracias a todos los madridistas. Ahora espero estar a la altura de este club, el mejor del mundo. Voy a dar la vida por este club y este escudo. Quiero dar un mensaje a los niños, que veo muchos. Yo tenía un sueño y hoy lo cumplo. Tengo un sólo consejo: con pasión pueden cumplir todo lo que deseen”, declaró.

Finalmente, Mbappé cerró su presentación con un momento icónico, en el que emuló lo que hizo su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo, cuando también fue presentado en el Real Madrid, en donde se besó el escudo y luego hizo el reconocido grito del ‘Hala Madrid’ con los hinchas.

“Estoy muy feliz por ser parte del club de mis sueños y el club más grande de la historia del fútbol. No me quiero extender más, no quiero llorar. Pero antes quiero hacer algo con ustedes… uno, dos, tres…¡Hala Madrid!”, concluyó.

Ahora, Kylian Mbappé esperará hacer historia con la camiseta del Real Madrid, tal como su ídolo, en la que ahora tendrá un importante vinculo con el club madridista tras firmar un contrato por cinco años con la institución.