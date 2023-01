El defensor y Seleccionado Chileno, Gabriel Suazo hizo noticia durante esta jornada, ya que tras varios meses de novela sin saber en cuál sería su destino para esta temporada, el ex Colo Colo fue presentado como nuevo jugador del Toulouse de la primera división del fútbol francés, consiguiendo su gran sueño de jugar en Europa.

Tras su presentación, el ‘Gaby’ dialogó con el medio oficial de su nuevo club, en la que dejó en claro toda su felicidad en arribar al Toulouse y a una liga tan competitiva como la Ligue 1, en la que espera poder seguir evolucionando como jugador.

“¡Estoy muy feliz de unirme a Toulouse! Siempre ha sido un sueño para mí tener la oportunidad de jugar en uno de los campeonatos europeos más grandes y en un equipo así, que he observado y analizado mucho para evolucionar de tal manera. Hermosa ciudad, con una afición increíble, estoy muy feliz de estar aquí y espero poder darle el máximo al equipo”, partió señalando Suazo.

El defensor de ‘La Roja’ recordó lo que fue su paso por Colo Colo, en la que destacó en que fue capitán y toda esa experiencia que sumó en dicho puesto, espera traspasarla y demostrarla hoy en su nuevo equipo, en el que avisa que espera seguir sumando cosas positivas dentro de su carrera.

Suazo en su presentación con su nuevo club | Foto: Toulouse

“Fui capitán en Colo Colo, que es el equipo más popular de Chile. Así que voy a tratar de traer a Francia todo lo que aprendí allí, de los jugadores y hombres que voy a conocer aquí. Siempre aprendí a ganar en Chile, está anclado en mi mentalidad y sé que aquí me servirá. Quiero ganar cada juego que juego”, declaró.

Finalmente, Suazo hizo un breve análisis de lo que le incorporará al Toulouse, en la que como principal característica remarca el sacrificio, en la que además explica que se dejará la piel dentro del campo para defender a su nueva camiseta.

“Nunca me rendiré y lo dejaré todo en el campo. No importa la situación, siempre daré el máximo por el club, la institución, nunca me rendiré. Es algo que me caracteriza y que espero mostrar de la mejor manera, en cada partido”, cerró.