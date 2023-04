El futuro de Claudio Bravo en el Real Betis es incierto. El golero chileno no tendrá la renovación automática con el cuadro español debido a que no alcanzará la cantidad de partidos estipulados para dicha activación, pero, a pesar de esta situación contractual, el capitán de la Selección Chilena podría continuar en club debido al propio Manuel Pellegrini, técnico de los andaluces.

Según la información de diversos medios como La Tercera de Chile y Estadio Deportivo de España, Manuel Pellegrini contactó con la dirigencia del club español para pedir la continuidad de Claudio Bravo y de Andrés Guardado, futbolista mexicano que es de los más experimentados del mediocampo del Betis.

La Tercera destacó que "es una situación que la institución está analizando, pero todo depende del fair play financiero". Cabe destacar que el fair play financiero es un problema que ya enfrentó el Betis en el comienzo de la actual temporada.

Claudio Bravo podría continuar en el Betis | Getty Images

Como se mencionó anteriormente, Claudio Bravo no tendrá la renovación automática con el Real Betis y su contrato termina en junio de 2023. El arquero chileno no cumplirá con la estipulación de la renovación automática debido a que no alcanzará los 25 partidos jugados en esta temporada 2022-2023.

Claudio Bravo arribó al Real Betis en el año 2020 después de haber pertenecido a las filas del Manchester City de Inglaterra.