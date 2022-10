Sin duda que dentro de lo que ha sido la temporada de la Universidad de Chile, uno de los actos que ha marcado este 2022 ha sido la sorpresiva partida de quien fue su portero, Hernán Galíndez, quien, tras un confuso altercado con fanáticos nacionales por el caso de Byron Castillo, hizo que el Seleccionado Ecuatoriano buscara por todas partes su partida del fútbol chileno de manera anticipada.

Meses después de lo que ha sido este caso, que quedó en el olvido por parte de los hinchas de la U, el hoy portero del Aucas de Ecuador dialogó con Diario Olé ante esta situación, en donde reveló de que fueron meses muy complicados dentro de su carrera, en la que pensaba que sería un paso glorioso por los ‘Azules’.

“La verdad es que fueron seis meses muy duros, no esperaba que fuera así. Cuando se dio la oportunidad de ir a la U fue un día muy feliz para mí porque a cualquier jugador le gustaría estar en un club tan grande como ese, pero las cosas no se fueron dando en lo deportivo”, partió señalando Galíndez.

Ante la incomodidad que el tocó afrontar en dicho momento, el portero del Seleccionado de Ecuador explicó que el caso de su compañero, Byron Castillo que tiene como rivales a Ecuador y Chile, fue un gatillante importante para que su salida se haya forjado más rápido.

Hernán Galíndez habla de su presente en Ecuador | Foto: Agencia Uno

“Después se sumó la parte personal, se le sumó el problema entre las dos selecciones y ya era mucha carga. Llegó un momento en el que yo sentía que no estaba pensando en el fútbol, que no estaba centrado en lo que tenía que hacer”, apuntó.

Por este confuso hecho, el portero reafirmó que su mayor miedo dentro de toda esa situación que vivió en Chile era que le terminará significando el quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Ecuador, por lo que la opción de Aucas le calzó como anillo al dedo.

“Apareció la oportunidad de venir a Aucas (…) Eso me gustó mucho, yo sabía que estos seis meses previos al Mundial eran fundamentales y yo iba a hacer cualquier cosa para estar en la lista del Mundial, eso sin dudas. Mi mayor miedo que tenía, más allá de las cuestiones personales que pasaron en Chile, era perderme la oportunidad de ir al Mundial, cosa que no me hubiese permitido nunca. Gracias a Dios se dio la oportunidad de venir a Aucas, de volver a mi casa”, explicó al medio citado.

Finalmente, Galíndez confiesa que ya dejó en el pasado lo que paso en Universidad de Chile y que debe sacar lecciones de aquello. De momento, vive un gran momento en el fútbol ecuatoriano y está ansioso de poder llegar a disputar el Mundial con Ecuador.

“Hoy estar viviendo esto es muy lindo, en estos pocos meses pasaron cosas muy lindas en lo personal y trato de disfrutarlo día a día. Lo que pasó en la U sin dudas será un aprendizaje, pero en su momento fue muy duro”, cerró.