Profundo dolor causó la derrota de Argentina y Arabia Saudita y el primogénito del Pelusa dejó en claro que no se puede compar más a su padre con el jugador del PSG.

Hijo de Diego Maradona se cansa de Lionel Messi: "La comparación con mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol"

Día negro para la selección argentina. Es que tantos partidos invictos crearon una excesiva confianza del público albiceste y la derrota en el debut ante Arabia Saudita no la esperaban de ninguna forma, así que el dolor y la decepción fue grande.

Como era de esperar, uno de los apuntados fue Lionel Messi, el que al igual que todos sus compañeros, estuvo lejos de su nivel y como en cada Copa del Mundo, comienza la comparación con Diego Maradona, uno que sí condujo a su selección a ganar un Mundial.

En ese sentido el hijo del Pelusa, Diego Jr, afirmó que debe acabar la comparación de una buena vez. "La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel", afirmó.

Diego Maradona Jr afirma que los que comparan a su padre con Messi no saben nada de fútbol (Getty Images)

Maradona hijo pese a haber nacido en Italia, se siente por sangre un argentino más y en conversación con Radio Marte, no ocultó su decepción por el decepcionante debut del equipo que dirige Lionel Scaloni.

"Estoy destrozado por esta derrota. Me cuesta creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura. Tenían bastante miedo. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles", cerró.