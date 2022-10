Histórico crack de Ecuador pone en duda el lugar de nacimiento de Byron Castillo: "No te puedo asegurar dónde nació, pero si que tiene los papeles"

La ANFP y la Selección Chilena han perdido en dos oportunidades ya la chance de meterse por los palos al Mundial de Qatar 2022 tras el reclamo formulado por Byron Castillo, jugador ecuatoriano de dudoso origen.

Es precisamente el lugar de nacimiento de Byron Castillo el que genera más dudas ya que, según varios reportes, habría nacido en Colombia y no en Ecuador como dictamina su partida de nacimiento -supuestamente- adulterada.

Este ítem incluso fue puesto en duda por un histórico de la selección de Ecuador e ídolo incuestionable del país del Guayas: Alex Aguinaga. El ex jugador fue tajante en señalar que no se puede quemar afirmando o no dónde nació Castillo.

Byron Castillo sigue generando dudas por su partida de nacimiento. | Foto: Getty Images

“Lo de Byron Castillo fue un proceso complicado. No te puedo asegurar dónde nació, pero sí que tiene los papeles”, dijo el ídolo ecuatoriano en D Sports Radio de DIRECTV Sports.

Ecuador integrará el grupo A del Mundial de Qatar 2022 y Aguinaga cree que “Es un equipo que se defiende bien, sólido, pero es muy preocupante a la ofensiva. Nos falta gol”, aseguró.

ver también Al Rihla, la pelota de Qatar 2022 que se roba todas las miradas

Si bien Chile no pudo meterse por los palos al Mundial de Qatar 2022, Byron Castillo finalmente sí podrá decir presente si Gustavo Alfaro así lo decide y, quizás, podría estar en el debut mundialista frente a los locales de Qatar.