Histórico ex campeón de Copa Libertadores con Colo Colo queda loco con Pablo Solari: "Se convirtió en una pieza importante para Gallardo"

El doblete de Pablo Solari en la victoria de River Plate ante Newells Old Boys no quedó indiferente para nadie y, ahora, un ex campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo confesó que disfruta el momento del 'Pibe' y se mostró esperanzado para lo que le depara el destino del argentino.