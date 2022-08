Hristo Stoichkov no se perdona la partida de Diego Armando Maradona: "Me siento culpable de no haberlo separado de los buitres"

Hristo Stoichkov pasó unos días en Argentina y donde le fue imposible no recordar a su amigo Diego Armando Maradona, el que murió en 2020 a la edad de 60 años y cuya partida aún está llena de dudas y donde la justicia trasandina investiga aún si hubo intervención directa o indirecta de terceros.

Por eso el búlgaro en conversación con ESPN afirma que se culpa por no haber hecho algo por el Pelusa.

"Me siento culpable por no separar a Maradona de los buitres. Siempre digo que son buitres. Culpable de no insistir tanto yo, por la amistad que yo tenía. A veces me siento en casa y pienso ‘¿no podías hacer algo?’. Me siento un poco culpable. Me daba rabia ver a esos que estaban con traje y corbata", disparó.

El ex Barcelona cuenta que "conocí a Maradona en el año 90 y nunca nos enfadamos. Y yo le podía hablar muy duro… ¡y le hablaba duro! Tenía todos sus teléfonos, y la última vez que hablé con él fue el 2 ó 3 de febrero de 2016. El 8 de febrero me llamó para felicitarme por mi cumpleaños. Y desde entonces nunca más pudimos hablar porque siempre estaba dormido, descansando, jugando, paseando. Esa fue la última vez que escuché la voz de Diego".

Hristo Stoichkov denunció al entorno de Diego Armando Maradona (Getty Images)

Como muchos otros amigos del Pibe de Oro, Stoichkov denuncia que no lo dejaban comunicarse con él.

"Creo que no me permitieron hablar con Maradona. Cuando estás cerrado en un sitio y no hay oportunidad para hablar ¿Dónde vas?", aseguró.

Para el final, el búlgaro afirma que "he visto sufrir tanto a Maradona, que en paz descanse. Pero hay que decir que por como era Maradona, él nunca se hubiera distanciado de sus amigos".