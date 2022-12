El exarquero de la Selección Argentina además cree que la Pulga no se puede comparar con Diego Maradona.

Hugo Gatti dice que Lionel Messi no es el mejor del mundo

En medio de la algarabía argentina por el título mundial conseguido en Qatar, varios históricos de la Albiceleste han salido a alabar a Lionel Messi y compañía.

Sin embargo, no todos los exjugadores argentinos dan un gran crédito al rosarino. Hugo Gatti, seleccionado del Mundial Inglaterra 1966 y exjugador de Boca Junior y River Plate habló en el programa español El Chiringuito.

"Messi estuvo relativamente bien en el Mundial, pero para mí, Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir que soy anti argentino porque digo verdades que yo siento o veo”, dijó el Loco.

Messi es campeón del mundo por primera vez. (Getty Images)

Además, afirmó que no existen comparaciones entre Messi y Maradona "Primero, a Pelé no lo supera nadie. Y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie".

Por otro lado, tuvo palabras para el Dibu Martínez. "Tenemos un porterazo. Fue el más determinante de Argentina. En dos o tres partidos que Argentina estaba en el abismo, lo salvó él. Uno fue con Holanda. Y en la última jugada con Francia".