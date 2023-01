Un nuevo jugador nacional se sumó al mapa de los chilenos por el mundo y se trata del atacante de 27 años, Ignacio Jeraldino, quien dejó atrás lo que fue su breve paso por Coquimbo Unido y vuelve al Viejo Continente, concretando su llegada al Sporting de Gijón de la segunda división del fútbol español.

Durante esta jornada, el ex atacante de los ‘Piratas’ fue presentado en sociedad como nuevo jugador del conjunto ‘Rojiblanco’ y dejó sus primeras palabras para lo que es este importante desafío dentro de su carrera.

"Estoy muy contento de poder llegar a este Club y más con el Grupo Orlegi, que ha hecho muy buenos campeonatos en cada equipo que gestiona", partió señalando Jeraldino.

El jugador hace un par de semanas ya se encuentra en España, pero una sensible lesión lo alejó de poder haber realizado su estreno con su nuevo equipo, en la que explica que es algo que ya dejó atrás y está disponible para debutar.

Jeraldino fue presentado durante esta jornada | Foto: Sporting Gijón

"He estado entrenando con Lorenzo desde que llegué para poder estar al nivel de mis compañeros. Si hubiese llegado lesionado no me hubiese puesto a entrenar. Lorenzo es un tipo que te saca el 110%. Ya puedo ser opción para poder jugar el fin de semana", recalcó.

En su presentación, el delantero fue consultado por cuáles son sus características futbolísticas “soy un atacante fuerte. Me gusta mucho la asociación, obviamente me gusta hacer goles y también dar asistencias".

Finalmente, Jeraldino indicó que el gran objetivo que tiene junto a su nuevo club para esta segunda parte de la temporada es poder luchar por la opción del ascenso a la primera división y aportar su cuota goleadora para los ‘Sportinguistas’.

"Ayudar a que el equipo esté peleando por llegar a los primeros puestos de la clasificación. Quiero estar aportando con goles y asistencias y si me toca estar fuera, ayudar de la mejor forma", cerró.