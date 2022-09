Italia vs Inglaterra | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la Liga de las Naciones de la UEFA

La Liga de las Naciones de la UEFA es un torneo que suele entregar varios partidazos y esta semana no será la excepción, ya se enfrentan Italia vs Inglaterra por el Grupo C.

Este torneo europeo cuenta con dos divisiones: A y B. Italia e Inglaterra se encuentran en la A, lo que vendría siendo "Primera". El colista de cada zona desciende a la B, mientras el líder se va a la fase final para luchar por el título.

En estos momentos, la sorprendente Hungría es líder del Grupo C con 7 puntos, seguido por Alemania con 6, Italia con 5 e Inglaterra con solo 2 unidades. Esto quiere decir que los campeones del mundo en 1966 hoy estarían perdiendo la categoría en la Liga de las Naciones, algo impensado para una potencia que estará en Qatar 2022 y que aspirante a quedarse con la copa.

Italia vive un proceso en el cual mira de lejos nuevamente una Copa del Mundo, tal como le pasó en Rusia 2018. A falta de dos jornadas, tiene posibilidades de luchar por el liderato del grupo, para lo cual es fundamental derrotar a Inglaterra. La Azzurra será local en este encuentro, el cual se disputará en San Siro y que reúne nuevamente a los finalistas de la Eurocopa 2020, donde los dirigidos por Roberto Mancini fueron campeones.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Italia vs Inglaterra?

Italia vs Inglaterra se enfrentan el viernes 23 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Italia vs Inglaterra?

El partido será transmitido por ESPN en las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite en vivo por streaming a Italia vs Inglaterra?

El encuentro podrás verlo en vivo por streaming a través de STAR+.