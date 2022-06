Una verdadera polémica se desató en Madrid por los dichos de Thibaut Courtois tras obtener el título de la Champions League. Y es que el arquero del Real Madrid afirmó que ahora “estaba en el lado correcto de la historia", algo que molestó a la hinchada del Atlético de Madrid.

Fue tanto el malestar, que los forofos del Atlético no tardaron en sacar una de las placas que había en el Wanda Metropolitano en el paseo de las leyendas del club rojiblanco.

Todo esto fue generado por Enrique Cerezo, presidente del club, en tono de broma. "Si quieres quitar la placa de Courtois ve con un pico y una pala y quítala", aseguró.

Uno de los que alzó la voz sobre este acto fue el panelista del canal TUDN, Iván Zamorano, quien se mostró ofuscado en la televisión mexicana por la situación.

"Si tuviera que decir lo que pienso, de verdad es una falta de respeto enorme a esta gran cadena de televisión", comenzó diciendo el ex delantero chileno.

La placa que fue sacada del Wanda Metropolitano | Foto: Captura

"Me pareció muy pequeño, muy discreto lo que hizo y dijo Cerezo. Es el presidente de una institución, él no puede decir lo que dijo y no cree que represente a todos los hinchas del Atlético, pero sin lugar a dudas, como gente como Courtois (Thibaut), como gente como el Cholo Simeone, esa institución pasó de ser un equipo discreto a no ganar nada a ganar cosas importantes", agregó.

"Que se critique a Courtois por decir lo que piensa, me parece una situación lamentable. Aquí fue el presidente del Atlético de Madrid que llamó a la gente a destruir lo que se había hecho a lo que hizo Courtois", sentenció.

Hay que destacar que horas después esa placa fue vuelta a poner por funcionarios del club español a petición de Cerezo.