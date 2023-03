El ex portero asegura que el premio se lo dan por el título en el Mundial con Argentina, pero que Emiliano Martínez en su club no ha sido determinante con otros, por ejemplo, Courtois.

Johnny Herrera no respalda al Dibu Martínez como el mejor al arco: "Tenías lejos muchos otros arqueros"

THE BEST

La elección en los premios The Best de Emiliano Martínez como el mejor arquero del planeta, luego de ganar el Mundial con la selección de Argentina, ha encendido la polémica en el fútbol, donde muchos no respaldan la decisión.

En Chile, uno que no respalda la elección fue Johnny Herrera, ex arquero de Universidad de Chile y actual comentarista de TNT Sports, quien no favoreció al meta argentino.

"Los premios anuales se caracterizan por el rendimiento del año. Él ahora está en su club y no pasa por un buen momento, y antes de llegar a la selección no pasaba un buen momento", comentó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El portero estuvo en el cuadro de honor del Mundial.

En ese sentido, el meta respaldo su opinión en que "si bien tuvo una buena actuación, fue trascendental en los penales, pero atajando, los números, lo que hizo en cada partido, no se condicen con el mejor arquero del mundo".

Si tuviese que haber votado, asegura que sus favoritos estaban bien lejos de ser el Dibu Martínez, pese a resultar campeón del mundo.

"Para mí fue Courtois, lejos el mejor arquero, el más trascendental para su equipo (Real Madrid). Salió el Dibu por lo que trasciende, que Argentina saliera campeón del mundo, pero objetivamente, tenías lejos muchos otros arqueros, como Alison Becker, Courtois y Ederson", golpeó la mesa.