Jorge Sampaoli ya desembarcó en Brasil para tomar las riendas del Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar. Un ex técnico que estuvo en el fútbol chieno será parte de su cuerpo técnico.

Jorge Sampaoli reemplaza a Desio en el cuerpo técnico de Flamengo y le da pega a ex DT que estuvo en el fútbol chileno

Jorge Sampaoli llegó para revolucionar el Flamengo. El ex estratega de la Universidad de Chile está presente en el partido del Mengao ante el Coritiba en el Estadio Maracaná en el estreno de su nuevo equipo en el Brasileirao. El técnico ya tiene a todo su cuerpo técnico y en la planilla no aparece el mítico Jorge Desio, quien fue reemplazado por un ex DT que estuvo en el fútbol chileno.

El también argentino Desio ha seguido a todos lados a Sampaoli. Sin embargo, el nuevo técnico del Fla no cuenta más con su viejo espadachín y le dio pasó a un ex entrenador que estuvo en O'Higgins, Deportes Temuco y Melipilla.

Cristián Arán, quien tuvo un paso por varios elencos en Chile, es el nuevo ayudante para Sampaoli según lo mencionado por Globoesporte. Además, en esa posición de segundo a bordo estará el brasileño Diogo Maschine.

Arán también es de Casilda por lo que el conocimiento y la cercania entre Sampaoli y el otro calvo que estuvo hasta 2022 en Chile es importante. El ex estratega de Temuco en la temporada anterior ahora será la mano derecha del fanático de Callejeros.

Jorge Desio no va más en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli (Photosport)

Según la información que entregan desde Brasil, aún no se sabe el motivo del por qué la separación entre Sampaoli y Desio, quien siguió en toda la carrera a Sampaoli en Coronel Bolognesi, Sport Boys, la U, O'Higgins, Marsella, y Sevilla entre otros.

También, Sampaoli tendrá como ayudantes a Gabriel Andreata como el coordinador, mientras que Pablo Fernández y Diogo Meschine serán sus preparadores físicos. A ellos se sumará Arán como uno de los que dé instrucciones en Flamengo.

En tanto, Ezequiel Scher será el analista de rendimiento del equipo. Todos ellos están contemplados en el sueldo europeo que arregló Sampaoli con el Flamengo hasta fines de 2024, duración del contrato estipulada en las últimas horas.