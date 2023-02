¡La Academia da el primer golpe! Magallanes se hace fuerte en Rancagua y golea 3-0 a Always Ready por Copa Libertadores

Tras el debut de Curicó Unido el martes ante Cerro Porteño, este jueves fue el turno para el segundo equipo en la fase preliminar de la Copa Libertadores: Magallanes. Los Carabeleros recibieron en El Teniente de Rancagua a Always Ready, y lograron hacerse fuertes al vencerlos por 3-0.

Durante la mayoría del primer tiempo la Academia manejó el control de balón, así como las ocasiones más claras, y fue en el minuto 21 cuando desde un tiro de esquina llegó la apertura de la cuenta. Un rebote quedó en el área de los bolivianos, y Fernando Piñero estrelló el balón contra el palo, y ahí Christian Vilches marcó el primer gol del partido.

Los altiplánicos apostaron en la mayor parte de sus ataques a la contra, y cuando lograron presionar en la salida, el propio Kily Vilches se vistió de héroe y le sacó un gol hecho a un jugador de Always Ready mandando el balón al tiro de esquina.

Ya en el complemento los bolivianos lograron tener más ocasiones y el control del balón, pero aún así Magallanes tuvo las más claras para aumentar la ventaja. Incluso, Felipe Flores recibió una falta en el área, por lo que tras revisión en el VAR el árbitro cobró penal. Pero el delantero desperdició esta jugada, ya que le dio directamente al palo izquierdo del portero.

Magallanes logró una gran ventaja en la ida de la llave contra Always Ready | Foto: Conmebol

No obstante, al 79 volvió a ocurrir una jugada similar a la del primer gol: Vilches conectó un cabezado desde un tiro de esquina, y el rebote que sacó un defensa de la línea fue capturado por el otro defensa central Fernando Piñero, que mandó de cabeza el balón al fondo de la red.

Pero aquel no sería el último tanto para Magallanes, ya que en el minuto 89 Cristóbal Jorquera filtró un pase bombeado a Marcelo Filla, que entrando al área totalmente habilitado definió entre las piernas del arquero de Always Ready.

Sobre el final el DT de Always Ready mandó a la cancha al ex Manchester City Wilfried Bony, y al ex Universidad de Chile Marcos Riquelme, pero poco pudieron hacer ante el orden defensivo y la contundencia en ataque de la Academia. La vuelta será el próximo jueves 2 de marzo a las 19:00 horas de Chile, y se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz.